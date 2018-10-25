اخبار الرياضة

دي ماريا ينقذ باريس من الخسارة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنقذ الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فريقه باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة من خسارة ثانية أمام نابولي الإيطالي، بعد تعادله مع نابولي 2-2 في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

الأهداف جاءت عن طريق لورينزو إنسيني لنابولي، في الدقيقة 29، قبل أن يعادل زميله ماركو روي النتيجة لباريس سان جيرمان، بعد تسجيله هدفا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 61

درايس ميرتينيز أعاد التقدم لنابولي في الدقيقة 78 من عمر المباراة، وكادت أن تنتهي بفوز تاريخي لنابولي لولا تسديدة أنخيل دي ماريا الساحرة في الدقيقة 2 من الوقت الإضافي

ليحتل نابولي المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف المتصدر ليفربول الفائز اليوم، ويكتفي باريس سان جيرمان برصيد 4 نقاط في المركز الثالث

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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