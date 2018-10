عبر انتصار.. ريال مدريد يُهيئ نفسة للكلاسيكو المُنتظر

انتصر فريق ريال مدريد على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2 -1 أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث افتتح الفرنسي كريم بنزيمة باب التسجيل، ثم أضاف البرازيلي مارسيلو الهدف الثاني، قبل أن يقلل هروسوفسكي الفارق.

هذا ولم يقدم ريال مدريد ما هو منتظر منه بعد سلسلة نتائجه السلبية منذ قرابة شهر من الآن، لكنه تمكن من الفوز في النهاية رافعاً رصيده إلى 6 نقاط بالصدارة مع روما الإيطالي.

كما تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة نجمه البرازيلي مارسيلو قبل دقائق من نهاية المباراة، بعد تدخل لاعب بلزن إكباي، بشكل عنيف على البرازيلي الذي حاول الضغط على نفسه لمواصلة اللعب لكنه سقط وخرج.

يُذكر أم مباراة الكلاسيكو المنتظرة تقام بين الغريمين برشلونة وريال مدريد الأحد المقبل لحساب الأسبوع العاشر من الليغا، بغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب رحيل الأول عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى يوفنتوس، وتعرض الثاني لإصابة قوية، خلال مشاركته مع فريقه برشلونة أمام إشبيلية.

