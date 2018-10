ساعة كريستيانو رونالد ثمنها مليوني يورو!!

لوحظ البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المؤتمر الصحفي عشية المباراة المرتقبة بين فريقه الحالي وفريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مرتدياً ساعة باهظة الثمن.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية فإن ساعة رونالدو، لفتت انتباه الجميع أثناء المؤتمر الصحفي، ويقدر ثمنها بمليوني يورو، كونها مرصعة بـ 424 حجراً من الزمرد والألماس الأبيض والأحمر.

هذا وكان كريستيانو رونالد قد انتقل من ناديه السابق ريال مدريد إلى يوفينتوس الإيطالي بصفة قدرها حوالي 100 مليون يورو.

