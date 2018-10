كشف نادي تشيلسي الإنجليزي عن غياب نجمه البلجيكي إيدين هازارد، عن مواجهة الفريق أمام باتي بوريسوف من بيلاروس في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس بسبب الإصابة.

حيث صرح الإيطالي ماوريتسيو ساري، المدير الفني، للصحفيين أمس الأربعاء، عشية المباراة

“هازارد سيغيب عن اللقاء بكل تأكيد، وهو يعاني من إصابة في الظهر”.

مضيفاً:

“نحاول حل تلك المشكلة قبل لقاء الفريق أمام بيرنلي، يوم الأحد القادم، بالدوري الإنجليزي”.

The post هازارد خارج تشكيلة تشيلسي في موقعة اليوم بسبب الإصابة! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا