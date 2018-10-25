منتخب الناشئين لكرة القدم يلاقي ناشئي الاتحاد بطرابلس

يلاقي منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين فريق ناشئي الاتحاد في مباراة ودية في طرابلس تحضيرا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا التي ستقام بتونس خلال الفترة من الأول إلى الثامن من نوفمبر.

المباراة التي ستقام على ملعب المهدي السوكني بنادي الاتحاد ستكون بمثابة وضع اللمسات الأخيرة واختيار القائمة النهائية للمدرب محمد العنقار قبل ختام المعسكر الذي انطلق بداية الأسبوع بطرابلس والتوجه خلال اليومين القادمين إلى تونس لاستكمال التحضيرات قبل الدخول في منافسات البطولة صحبة منتخبات تونس والجزائر والمغرب.

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