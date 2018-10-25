باريس سان جيرمان لا يعرف الفوز ضد أندية إيطاليا

واصل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سجله الخالي من الانتصارات أمام الأندية الإيطالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل مع نابولي في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-2 في قمة المجموعة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب “حديقة الأمراء” معقل الفريق الباريسي، مساء أمس الأربعاء.

وتكشف الإحصائيات أن نادي العاصمة الفرنسية فشل في تحقيق أي فوز على الفرق الإيطالية في مسابقة تشامبيونزليج على مدار السنوات الماضية.

وتقابل سان جيرمان مع أندية الكالتشيو في دوري الأبطال 4 مرات سابقة، وكانت جميعها أمام ميلان، حيث سقط في مواجهتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي بموسم 1994/1995، ثم تعادل في المباراتين اللاتي أقيمتا في موسم 2000/2001 بدور المجموعات.

يذكر أن باريس سان جيرمان يأتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل نابولي المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط بينما وصل ليفربول للمركز الأول بـ6 نقاط بعد الفوز على النجم الأحمر برباعية نظيفة.

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