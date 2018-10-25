رونالدو يرغب في انضمام جريزمان ليوفنتوس

كشفت تقارير صحيفة، اليوم الخميس، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يفكر في التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، في الفترة المقبلة.

ذكرت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أن رونالدو يرغب في انضمام جريزمان لليوفي، ويتمنى أن يكون زميله في الفريق الإيطالي، وذلك في حالة موافقة الأرجنتيني باولو ديبالا على الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الموسم القادم.

كما أشارت التقارير إلى رغبة باريس سان جيرمان الكبيرة في التعاقد مع جريزمان، وأن إدارة النادي الفرنسي رصدت 150 مليون يورو من أجل ضم مهاجم منتخب الديوك أبطال العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية