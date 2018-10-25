غوارديولا يحسم مصيره الأزلي مع المان سيتي

قال مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إنه من المستحيل أن يصبح مدربا لأي فريق إنجليزي آخر، مؤكدا ارتباطه بالنادي لبقية حياته.

وأعرب عن إرادته في صناعة فريقا أفضل في المان سيتي حتى يثق الجميع في بامتلاكهم فريقا قويا يستطيع تحقيق نتائج أفضل، وفق موقع سكاي نيوز عربية.

وأوضح أنه مه ناديه الحالي لا يرى الصحفيين، لافتا إلى أنه من الممكن مواجهة بعض المشاكل في غرفة تغيير الملابس دون تسريب أي شيء خارج الفريق باستثاء حالات معدودة. هذا ويشتهر غوارديولا، بعدم استمراره طويلا مع الأندية حيث قضى 4 مواسم مع برشلونة و3 في بايرن ميونيخ.

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