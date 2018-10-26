بن حريز يستقيل ويوضح الأسباب

رَغمَ عودَتِه بالمركزِ الأوّلِ على العربِ وأفريقيا؛ من البطولَةِ الأفروعربيّة في المغرب فَاجَأَ عبد المنعم بن حريز الوسطَ الرياضيّ بتقديمِ استقالَتِهِ من مهامّهِ، نظراً لمَا عانَاه الاتحادُ من تهميشٍ واضحٍ، لا يَسمحُ بمواصلَةِ المشوارِ، والمحافظةِ على سُمعةِ الرّياضةِ على لسانِ رئيسِ الاتحاد.

اتحادُ البدنيّة المستقرّ بتنظيمِ بطولاتِه محليّاً، والمُحافِظِ على بروزِه على الصعيدين العربي والأفريقي قد يأخذُ منحىً آخرَ بعدَ هذا القرارِ لأنَّ مسؤوليّةَ المواصلَةِ بحسبِ بن حريز تبدُو أصعبَ من أيّ وقتٍ مضَى

اتحادُ البدنيّة يُعدُّ من بينِ الأكثرِ هدوءاً مقارنةً بالاتحاداتِ الأخرى التي تنالُ الدّعمَ بصورةٍ متقطّعةٍ، كما أنَّ مصروفاتِ هذه اللعبةِ جاءَت بعلاقاتٍ شخصيّةٍ ودَعمٍ ورعايَةٍ منَ الصعبِ الحصولِ عليها في هذا الظّرفِ الصعبِ الذي تعيشُه البلادُ بشكلٍ عام

من يخلِفُ بن حريز وهَل يواصِلُ الجيلُ ثباتَه على الواجِهةِ الخارجيّة أم أنّ استقالَة بن حريز تعنِي أنّ الأمورَ وصلَت لخطِّ نهايَتِها ومن الصعبِ المحافظة على لعبةٍ رفَعَت العلمَ الليبيّ وجعلَتهُ فوقَ كلّ الأعلامِ الأُخرى كلّما شاركَ أبطالُ ليبيا خارجياً

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