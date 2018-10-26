اخبار الرياضة

بيتيس يعمق جراح ميلان في معقله

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمنَ الجولَةِ الثالثةِ من اليوروبا الليغ  شَهدَ ميلان الإيطاليّ خسارةً أمامَ ريال بيتيس أفقَدَتهُ صدارةَ المجموعةِ الـ6 وأثَارَت غضبَ أحبائِه الحاضرينَ في ملعبِ سان سيرو مسرحِ المُباراة

الروسينيري دخلَ الّلقاء مُثقلا بجِراحِه نتيجةَ ديربي الغضب، الذي خسرهُ بهدفٍ نظيف، وحاولَ أن يُفاجِئ الخصمَ في مناطِقِه عديدَ المرّات، إلا أنَّ النتيجةَ كانت فاشلَة في كلّ مرّةٍ

وفي الدقيقةِ الـ32 افتتح بيتيس النتيجةَ عن طريقِ أنتونيو سانابريا أمامَ بهتَةٍ من لاعبِي الميلان الذينَ حاولُوا ردَّ الفِعل، بَيْدَ أنَّ النتيجةَ جاءَت عكسيّةً، بأقدام جيوفاني لوسيلسو في الدقيقةِ الـ54 من زمَنِ المباراة..

الفترةُ الثانية؛ حاولَ أبناءُ غاتوزو إحرازَ هدفٍ لحَفظِ ماءِ الوجهِ، وتمكّنُوا من ذلك قبلَ نهايةِ المباراةِ بـ7 دقائِقَ عن طريقِ باتريك كوتروني..

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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