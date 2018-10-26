تعرف على أهم مباريات مانشستر سيتي خلال شهر نوفمبر المقبل

ينتظر نادي مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه الجزائري رياض محرز منافسات قوية في شهر نوفمبر المقبل، ومن أبرز المواجهات هو لقاء نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي، وفى بداية الشهر وبالتحديد يوم 1 نوفمبر سيلتقي نادي فولهام ضمن منافسات بطولة رابطة الأندية الإنجليزية.

ويوم 4 نوفمبر سيتلقى نادي ساوثهامبتون ضمن منافسات “الدوري الممتاز”، وفى بطولة دوري الأبطال سيلتقي بتاريخ نادي شاختار، وبتاريخ 11 نوفمبر سيلتقي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتكون قمة الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي بقيادة الإسباني جوارديولا يحتل المركز الأول برصيد 23 نقطة.

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