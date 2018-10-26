“صولة” يقود المحرق للتأهل لربع نهائي كأس البحرين

العنوان-المنامة

كرر المحرق فوزه على البديع بنتيجة (2-1)، في إياب الدور ثمن النهائي لكأس ملك البحرين، أمس الخميس، على ستاد مدينة خليفة الرياضية.

ويلعب الدولي الليبي محمد صولة مع فريق المحرق، ويعتبر اللاعب أحد الأعمدة الأساسية مع الفريق، حث شارك اللاعب في مباراة الأمس كاملة ، وكان له دور بارز في فوز فريقه.

وتأهل المحرق الذي جاء بعد فوزه في مباراتي الذهاب والإياب، لا يعكس مدى سهولة التأهل، بسبب الثبات الفني لدى فريق البديع الذي أحرج المحرق وسيطر على أغلب فترات المباراة، وكان ندا قويا.

وسينتظر المحرق الفائر من مباراة المنامة مع الأهلي، ليواجهه في دور ربع النهائي.

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