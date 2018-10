اتحاد كرة القدم :تأجيل موعد قرعة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى

المتوسط:

كشف الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم فاتح حبلوص عن تأجيل موعد سحب قرعة الدوري الممتاز والتي كانت من المقرر أن تجرى مساء اليوم بالعاصمة طرابلس إلى أجل غير مسمى .

وتصر الأندية على ضرورة توفير الدعم المالي ومطالبتها لهيئة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الليبية باتخاذ موقف لإنقاذ كرة القدم الليبية.

وأعلنت أندية المنطقة الغربية والوسطى مقاطعتها للدوري الممتاز اعتراضا على رئيس الاتحاد الليبي.

