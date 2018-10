المتوسط:

اجتمع صباح اليوم السبت، قطاع الفئات السنية و الطاقم الفني للقطاع بحضور المدير الفني البلجيكي إيفان مينارث ومساعده الكيني المشرف على تدريب الفئات السنية .

حضر اللقاء مدير عام النادي طارق الصغير لمناقشة الترتيبات و الخطط التي تضمن نجاح الخطط الموضوعة لبناء الكوادر الرياضية للفئات السنية بجميع فئاتها بنادي الاتحاد و تسخير كافة الامكانيات و الخدمات المكملة للنجاح .

The post نادي الاتحاد يعقد اجتماعا مع الطاقم الإداري والفني للفئات السنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية