أندية الممتاز وإتحاد الكرة .. أزمة لاتنتهي !

لا تزال مشكلة إقامة الدوري الممتاز الشغل الشاغل في الوسط الرياضي المحلي، إذ تتفاقم المشكلة أكثر فأكثر مع اقتراب دوران عجلة انطلاق المسابقة الأهم كرويا في ليبيا.

وبعدما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن موعد إقامة قرعة الدوري الممتاز أصدر عدد من أندية المنطقة الغربية وطرابلس والوسطى بيانا موجها إلى هيئة الشباب والرياضة، إضافة إلى اللجنة الأولمبية تطالب فيه اتحاد الكرة بعدم المشاركة في إقامة قرعة الدوري، إلا بعد الاستجابة لمطالبها وأولوياتها قبل الخوض في غمار الممتاز.

الأندية طالبت اتحاد اللعبة أيضا بضرورة الدعم المالي والاستجابة لكل طلباتها وإلا ستقوم بتجميد كل نشاطاتها يوم الاثنين المقبل.

اتحاد الكرة من جانبه وعبر مصادر مقربة أكد أنه سيعاقب الأندية الرافضة للمشاركة في قرعة الدوري .

توتر قبل البداية ورد قد يكون في موعد سحب القرعة . فهل سيقوم اتحاد الكرة بلملمة هذه المشاكل التي طالما شكلت أزمة كبيرة في الفترات الماضية ؟ أم ربما لن تجد الأندية نفسها ضمن مصاف الممتاز .

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