اتحاد الكرة يمنح الأندية مهلة أخيرة قبل تحديد موعد انطلاق الدوري

العنوان-طرابلس

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بياناً رسمياً، اليوم السبت، أكد فيه متابعته للاحداث الأخيرة وإصادر بعض الاندية لبيانات والتي طالبت فيها الحكومة بالحصول على الدعم المادي قبل انطلاق مسابقة الدوري.

وشدد الاتحاد – من خلال البيان- على ضرورة توحيد كل الجهود نحو إيجاد آلية مناسبة للحصول على الدعم الحكومي المتكافئ، وكذلك إجراء الصيانة العاجلة والسريعة لكل الملاعب بما فها ملعب طرابلس وملعب شهادء بنينا وغيرها من الملاعب.

وأكد أن تأخير نطلاق مسابقة الدوري من شأنه أن يسهم في عرقلة النشاط الرياضي ومسيرة المنتخب الوطني ورباعي الفرق المشاركة في البطولات الافرقية للأندية.

كما قرر الاتحاد منح الأندية المعنية فرصة جديدة وأخيرة لحسم موضوع الدعم الحكومي مع الجهات ذات العلاقة خلال الاسبوع الجاري.

وفي حال تعذر ذلك فإن لجنة المسابقات ستحدد موعد انطلاق مسابقة الدوري وفق مواعيد زمنية واضحة تشمل وتراعي الالتزام القادم لمنتخبنا الوطني والأندية التي ستشارك في بطولات أفريقيا للموسم القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية