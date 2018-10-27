المذكرات والتأجيل تهددان الممتاز

تأجلت قرعة الدوري الممتاز إلى أجل غير مسمى في آخر تحديث للمسألة المعقدة فيما يخص الدوري الممتاز أسباب التأجيل واضحة لأن الأندية باتت أكثر قوة بجماعية موقفها الذي ظهر في اجتماع الجمعة والذي تفوقت فيه على إعلان لجنة المسابقات بسحب قرعة الممتاز يوم السبت وهو ما لم يتحقق بسبب مطالب الأندية.

مذكرة المطالب التي خرجت بالاجتماع المنعقد في نادي المدينة كان الدعم أولها كما أن الجرأة في المطالب دفعت ممثلي الأندية لقولها علانية “لن نلعب ونطالب بتنحي الجعفري من رئاسة الاتحاد” في خطوة هي الثانية بعد مطالبتها قبل أيام باجتماع طارئ للجمعية العمومية قابله مجلس اتحاد الكرة بالتجاهل.

عدم تعامل اتحاد الكرة والرد على مذكرات الأندية هو ما دفع الأندية للمطاالبة وإعادة المطالبة ومن البنود البارزة في المذكرة أيضا طلب المجتمعين موعدا من هيئة الشباب والرياضة وكذلك من الأولمبية الليبية من أجل مناقشة الدعم أسوة بالأندية الأخرى على حد قولهم.

التهديد بتجميد النشاط إن لم يصل الرد من اتحاد الكرة قبل يوم الاثنين يوضح تمسك الأندية وعدم استسلامها، وحتى اللحظة اتحاد الكرة خارج نطاق التغطية بلا موقف واضح غير تأجيل القرعة وموعد الانطلاق للمرة الخامسة تقريبا.

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