يوفنتوس يقلب الطاولة إيمبولي ويحافظ على الصدارة

قلب يوفنتوس تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على مستضيفه إيمبولي ضمن مباريات الجولة العاشرة من السيريا آ، اليوم السبت.

وتقدم إيمبولي أولا بالنتيجة عبر فرانشيسكو باكوتو عند الدقيقة 28، ومن علامة الجزاء عدّل كرستيانو رونالدو النتيجة للمتصدر بعد 9 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 70 عاد رونالدو لإعطاء الأسبقية لليوفي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء، ليحافظ بالتالي اليوفي على موقعه بالصدارة بوصوله للنقطة الـ28.

