قمة برازيلية في بطولة كوبا سودامريكانا

خسر فريق “باهيا” البرازيلي على أرضه بهدف دون مقابل أمام ضيفه البرازيلي الآخر “أتلتيكو بارانانيسي” ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة.

بدأ صاحب الأرض المباراة بقوة وسجل الهدف الأول لكن الحكم قرر عدم احتسابه بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد، وعادت تقنية الفيديو مرة أخرى وألغت هدفا آخر لفريق باهيا في الدقيقة السابعة والأربعين، وخلافا لآمال صاحب الأرض سجل “بابلو فيليب” هدفا لفريق أتلتيكو بارانانيسي في الدقيقة السادسة والسبعين لتنتهي به المباراة، وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

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