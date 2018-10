المتوسط:

تغلب الشط على فريق اتحاد الشرطة بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن استعداداته لانطلاق الدوري الممتاز.

وسجل علاء الحاج هدفي الشط في المباراة، ليواصل الشط تحضيراته لانطلاق الدوري الممتاز بصورة جيدة بقيادة المدرب مروان نصرات، حيث سيكمل برنامجه الاعدادي للموسم الكروي بخوضه عدة مباريات أخرى الفترة القادمة.

من جانبه لايزال اتحاد الشرطة يخوض مبارياته الاستعدادية تحضيراً لانطلاق الموسم.

