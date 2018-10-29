الوصل الإماراتي يفرض التعادل على الأهلي في مصر

ضمن بطولة كأس زايد للأندية الأبطال “الكأس العربية للأندية الأبطال”، عاد الوصل الإمارتي بنقطة ثمينة من معقل الأهلي القاري، في مباراة تقدّم فيها أصحاب الأرض أولا، عن طريق الظهير الأيمن “أحمد فتحي” في الدقيقة الـ45، ولكن الوصل انتفض في الدقائق الأخيرة عن طريق “كايو كانديا” و”فينسيوس دس ليما” قبل أن يتمكن الأهلي من حسم التعادل، في آخر أنفاس اللقاء عن طريق مروان محسن.

لتصعب مهمة الأهلي قبل مواجه الترجي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا، الجمعة المقبلة على أرضية ملعب برج العرب، إذ أن الأهلي استقبلت شباكه أربعة أهداف في آخر مواجهتين، بعد أن مُني بخسارة أمام وفاق سطيف بهدفين لهدف، في نصف نهائي دوري الأبطال، وليتعادل مساء أمس بهدفين لمثلهما مع الوصل الإماراتي.

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