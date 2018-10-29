اليوفي يواصل الهيمنة وميلان يُحقق مفاجأة

يواصل يوفنتوس طريقه المفتوحة نحو القمة، التي لم تتكبد فيها السيدة العجوز أي خسارة حتى الآن، فيما تجمد رصيد نابولي الوصيف.

وبدأت السيدة العجوز مواجهتها مع امبولي متأخرة بهدف نظيف، لكن الشوط الثاني جلب معه نفحات الانتصار بثنائية كريستيانو رونالدو الذي قضى على أحلام الخصم بخطف 3 نقاط من البيانكونيري.

وشهدت قمة الجولة العاشرة في السيريا مباراة يصعب التكهن بنتائجها، إذ بدا أن روما سيرجع لدياره بفوز ثمين على نابولي بعد أن افتتح الشعراوي التسجيل، لكن آخر الدقائق أعلنت عن انتهاء اللقاء بتعادل إيجابي بهدف مرتينيز.

وعاد الميلان من بعيد بعد أن قلب الطاولة على سامبدوريا الذي تقدم في النتيجة، وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين، محاولا تخطي الهزيمة التي مني بها خلال الديربي الماضي، ويقفز بذلك للمركز السابع.

تصدر مستحق لليوفي الذي لم يعرف طعم الخسارة، ونتائج بعضها متوقعة وأخرى مفاجئة، لكن تبقى الكرة الإيطالية من أمتع المدارس في الجلد المدور.

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