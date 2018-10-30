اخبار الرياضة

الأهلي بنغازي يعسكر في القاهرة.. و”عودة” مُستاء

تم النشر منذُ 37 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة الأهلي بنغازي إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر تدريبي استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريح للمدرب المصري محمد عودة عبر عن استياءه من تأجيل انطلاق الدوري الممتاز مؤكدا أنه لايعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء تأجيله.

كما أضاف عوده في تصريحاته أن المباريات الودية التي أجراها الأهلي في بنغازي لم ترتقي إلى المستوى المطلوب مؤكدا أن الفريق سيخوض مباريات ودية على مستوى عالٍ في القاهرة منها مباراة ضد المقاولون العرب الذي يقوده طارق العشري الذي يعرف جيدا الكرة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك