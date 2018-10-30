الأهلي بنغازي يعسكر في القاهرة.. و”عودة” مُستاء

وصلت بعثة الأهلي بنغازي إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر تدريبي استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريح للمدرب المصري محمد عودة عبر عن استياءه من تأجيل انطلاق الدوري الممتاز مؤكدا أنه لايعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء تأجيله.

كما أضاف عوده في تصريحاته أن المباريات الودية التي أجراها الأهلي في بنغازي لم ترتقي إلى المستوى المطلوب مؤكدا أن الفريق سيخوض مباريات ودية على مستوى عالٍ في القاهرة منها مباراة ضد المقاولون العرب الذي يقوده طارق العشري الذي يعرف جيدا الكرة الليبية.

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