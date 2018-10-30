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الاتحاد يتفوق على رفيق ودياً

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب الاتحاد على رفيق بهدفين مقابل لاشيء في مباراة ودية أقيمت بملعب عبد الرحمن أبو الشواشي بالعاصمة طرابلس استعداداً لبداية الموسم الكروي وخوض مباراة السوبر أمام النصر .

وسجل أهداف الاتحاد في المباراة صهيب بن سليمان من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليضيف المهاجم سالم المسلاتي ثاني أهداف الاتحاد في الدقائق الأخيرة .

وشهدت المباراة عودة لاعب الاتحاد الشاب معاد عيسى من الإصابة بعدما تغيب لفترة عن الملاعب .

ويخوض الاتحاد عدة مباريات تحضيرية قبل انطلاق الدوري الممتاز، الذي من المقرر أن ينطلق في التاسع من نوفمبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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