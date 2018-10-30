الاتحاد يتفوق على رفيق ودياً

تغلب الاتحاد على رفيق بهدفين مقابل لاشيء في مباراة ودية أقيمت بملعب عبد الرحمن أبو الشواشي بالعاصمة طرابلس استعداداً لبداية الموسم الكروي وخوض مباراة السوبر أمام النصر .

وسجل أهداف الاتحاد في المباراة صهيب بن سليمان من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليضيف المهاجم سالم المسلاتي ثاني أهداف الاتحاد في الدقائق الأخيرة .

وشهدت المباراة عودة لاعب الاتحاد الشاب معاد عيسى من الإصابة بعدما تغيب لفترة عن الملاعب .

ويخوض الاتحاد عدة مباريات تحضيرية قبل انطلاق الدوري الممتاز، الذي من المقرر أن ينطلق في التاسع من نوفمبر المقبل.

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