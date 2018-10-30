توتنهام يعلن تجديد عقد ألي

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تجديد عقد لاعبه ديلي ألي ليستمر مع الفريق حتى 2024 وفقًا لما أوقعه الموقع الرسمي للنادي اللندني على الإنترنت اليوم.

وكان ديلي ألي قد انضم إلى توتنهام في 2015 قادما من إم كي دونس وأصبح حاليا أحد أهم نجوم الفريق المتوهج مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وكان عقد ديلي ألي القديم ينتهي في 2022 ونجح النادي في تمديده موسمين إضافيين لقطع الطريق على كل المهتمين بضم الإنجليزي الدولي.

وبدأ ألي الموسم الجاري بشكل متواضع عقب المشاركة مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم، حيث شارك في 7 مباريات فقط بسبب الإصابة وسجل هدفين.

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