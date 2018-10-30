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شوبير يفوز بعضوية الاتحاد المصري لكرة القدم

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق ومنتخب مصر بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في الانتخابات التكميلية التي اجريت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد بالقاهرة بمشاركة 208 صوتا

وحصل شوبير على أغلبية أصوات الجمعية العمومية  146 صوتا فيما حصل عاصم مرشد على 60 صوتا وفي مقعد السيدات فازت دينا الرفاعي بحصولها على 117 صوتا بينما حصلت شيماء منصور على 90 صوتا.

وكان شوبير ترشح لعضوية المجلس بعد أن قرر الأخير اجراء انتخابات لاختيار عضوين خلفا لحازم الهواري وسحر الهواري الذين اسقطت عنهما العضوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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