شوبير يفوز بعضوية الاتحاد المصري لكرة القدم

فاز أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق ومنتخب مصر بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في الانتخابات التكميلية التي اجريت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد بالقاهرة بمشاركة 208 صوتا

وحصل شوبير على أغلبية أصوات الجمعية العمومية 146 صوتا فيما حصل عاصم مرشد على 60 صوتا وفي مقعد السيدات فازت دينا الرفاعي بحصولها على 117 صوتا بينما حصلت شيماء منصور على 90 صوتا.

وكان شوبير ترشح لعضوية المجلس بعد أن قرر الأخير اجراء انتخابات لاختيار عضوين خلفا لحازم الهواري وسحر الهواري الذين اسقطت عنهما العضوية.

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