دجوكوفيتش وراونيتش يتقدمان في باريس

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى ثالث أدوار بطولة باريس للأساتذة بتفوقه على البرتغالي جواو سوزا بمجموعتين دون رد.

ولم تكن الأمور سهلة على اللاعب الصربي في المجموعة الأولى التي امتدت اثني عشر شوطا وانتهت بتفوق اللاعب الصربي بسبعة لخمسة، ليتبدل الحال في المجموعة الثانية التي لم يسمح فيها دجوكوفيتش لخصمه البرتغالي في كسب أكثر من شوط وأنهاها بستة لواحد ليتأهل للدور الثالث حيث سيواجه البوسني دامير غومير.

كما حط الكندي ميلوس راونيتش في الدور الثالث بعد فوزه الصعب على الأميركي جو ويلفرد تسونغا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وحسم تسونغا المجموعة الأولى لصالحه بسبعة أشواط لستة، ليتكرر التنافس في المجموعة الثانية ويمتد إلى الشوط الفاصل الذي رجح كفة اللاعب الكندي بسبعة لستة، ما ذهب بالمباراة لمجموعة ثالثة أنهاها راونيتش لمصلحته بسبعة لستة أيضا، كاتبا اسمه بين الواصلين لمحطة الدور الثالث.

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