اخبار الرياضة

تأهل مثير لريفربلايت لنهائي لبيرتادوريس

تم النشر منذُ 35 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهّل ريفربلايت الأرجنتيني إلى نهائي كوباليبرتادورس لكرة القدم بفوزه على مضيفه غريميو البرازيلي بهدفين لهدف في إياب نصف النهائي.

ووجد الفريق الأرجنتيني الذي خسر الذهاب على أرضه بهدف دون ردّ نفسه متأخّرا في النتيجة بعد ست وثلاثين دقيقة بهدف ليوناردو، ومع دخول المباراة في آخر عشر دقائق سجّل الريفر هدف التعادل بواسطة رافائيل بوري ثم خطف هدف الفوز والتأهّل من ركلة جزاء انبرى لها غونزالو مارتينيز.

وحقق الفريق الأرجنتيني بذلك تأهّلا مثيرا عوّض به سقوط الذهاب ، فيما ينتظر الريفر الفائز من مباراة بالميارس البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتني في لقاء الإياب علما بأن موقعة الذهاب انتهت بفوز البوكا 2-0 مايعني أن الفريق الأرجنتيني هو الأقرب للتأهل للدور النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك