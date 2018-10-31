تأهل مثير لريفربلايت لنهائي لبيرتادوريس

تأهّل ريفربلايت الأرجنتيني إلى نهائي كوباليبرتادورس لكرة القدم بفوزه على مضيفه غريميو البرازيلي بهدفين لهدف في إياب نصف النهائي.

ووجد الفريق الأرجنتيني الذي خسر الذهاب على أرضه بهدف دون ردّ نفسه متأخّرا في النتيجة بعد ست وثلاثين دقيقة بهدف ليوناردو، ومع دخول المباراة في آخر عشر دقائق سجّل الريفر هدف التعادل بواسطة رافائيل بوري ثم خطف هدف الفوز والتأهّل من ركلة جزاء انبرى لها غونزالو مارتينيز.

وحقق الفريق الأرجنتيني بذلك تأهّلا مثيرا عوّض به سقوط الذهاب ، فيما ينتظر الريفر الفائز من مباراة بالميارس البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتني في لقاء الإياب علما بأن موقعة الذهاب انتهت بفوز البوكا 2-0 مايعني أن الفريق الأرجنتيني هو الأقرب للتأهل للدور النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية