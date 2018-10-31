الملكي في طريقه لضم “جوهرة أرجنتينية”

يسعى فريق ريال مدريد لتصحيح وضعه المتدهور بداية هذا الموسم بإبرام صفقات جديدة، وبحسب صحيفة “اس” المقربة من النادي الملكي فإن نجم خط وسط ريفير بليت الأرجنتيني الشاب ايزيكيل بالاسيوس سيكون الصفقة المقبلة للملوك في شهر يناير المقبل وتقدر الصفقة بـ23 مليون يورو.

ويُعد صاحب العشرين ربيعا من أبرز المواهب الصاعدة في الأرجنتين، وسبق أن لعب مبارتين للمنتخب الأرجنتيني في سبتمبر الماضي ولعب 27 مباراة مع ريفير بليت في الدوري الأرجنتيني بالإضافة إلى مشاركته في 9 مبايرات في كوبا ليبرتادوريس.

يشار إلى أن أندية عديدة أبدت اهتمامها بالموهبة الأرجنتينية وعلى راسها برشلونة وأتليتيكو مدريد الإسبانيين.

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