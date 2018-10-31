السويطي لـ218: خاطبنا الأندية لاختيار ملعب بديل

كشف رئيس لجنة المسابقات الهادي السويطي لـ218 أنّه تمت مخاطبة الأندية المشاركة في الدوري المُمتاز بعد سحب القرعة بشأن اختيار ملاعب بديلة عن ملاعبهم الرئيسية، بعد اعتماد لجنة الملاعب لأحد وعشرين ملعباً، مقسّمة بين الدوري الممتاز والمسابقات الأخرى.

وأضاف أن مباريات آخر جولتين بالدوري الممتاز ستقام في التوقيت نفسه، بينما ستحدّد مواعيد مباريات الجولات الأخرى قبل انطلاقة الدوري.

وأضاف السويطي في تصريحاتِه بأنّ لجنة المسابقات ستُكمل تنسيقها مع لجنة المنتخبات الوطنية بخصوص مباريات المنتخبات الوطنية، ورزنامة خوض مباريات الدوري الممتاز .

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