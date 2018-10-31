برشلونة يقترب من التعاقد مع موهبة أوروجواي الواعدة

كشفت تقارير صحفية، أمس الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني اقترب من التعاقد مع موهبة أوروجواي الشابة سباستيان كاسيريس، خلال الفترة المقبلة.

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن كاسيريس صاحب الـ19 عاما، يحظى باهتمام ناديي برشلونة وأرسنال الإنجليزي، ولكن يعد النادي الكتالوني الأقرب لضم لاعب فريق إف سي ليفربول في العاصمة الأوروجويانية مونتفيديو.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاسيريس يلعب في مركز خط الوسط المدافع، وهو قائد منتخب أوروجواي تحت 20 عاما، ويخوض المباريات مع الفريق الأول لناديه، وسبق له التدريب مع فريق فينورد، ولكن لم يستطع النادي الهولندي الوصول إلى اتفاق لضمه.

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