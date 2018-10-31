نيمار مهدد بالسجن 6 سنوات

أصبح البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مهددا بالسجن لمدة من 4 إلي 6 سنوات، بسبب صفقة انتقاله المشبوهة من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني منذ 5 سنوات سابقة.

كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، حسب ما نقلته عن مصادر إسبانية، أن المحكمة قضت بتحويل القضية إلى الدائرة الجنائية، ليمثل اللاعب أمام ثلاثة من القضاة، مشيرة إلى أن تحويل القضية إلى 3 قضاة بمثابة تحول خطير، حيث قد يتعرض اللاعب لحكم بالسجن بين 4 و6 سنوات، حال إدانته.

كانت السلطات القضائية في إسبانيا قد فتحت تحقيقا، في يناير 2014، بشأن صفقة انتقال نيمار إلى البرسا، ما أدى لمثول اللاعب أمام المحكمة العام الماضي.

نيمار انضم إلى صفوف البرسا عام 2013، قادما من نادي سانتوس، وسط مزاعم تفيد بوجود أطراف عديدة حصلت على أموال مشبوهة نظير إتمام الصفقة.

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