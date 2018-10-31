الإتحاد الإنجليزي يبرئ مورينيو

برأ الإتحاد الإنجليزي، المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، من تهمة التلفظ بأقوال بذيئة للصحفيين، عقب نهاية مواجهة الشياطين الحمر أمام نيوكاسل يونايتد في البريميرليج، والتي انتهت بفوز اليونايتد 3-2.

ذكرت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية، أن الاتحاد الانجليزي أعلن أن التهمة الموجهة لمورينيو لقوله ألفاظ سيئة بالبرتغالية للصحفيين بعد نهاية مباراة نيوكاسل غير صحيحة.

وذكر الإتحاد الإنجليزي في بيان له، أنه لم تثبت بعد جلسة لجنة التنظيم المستقلة اليوم، التهمة ضد جوزيه مورينيو لاستخدامه لغة مسيئة أو مهينة أو غير صحيحة.

وكان مورينيو قد خضع لجلسة استماع يوم 24 أكتوبر الماضي للرد على التهمة التى وجهت له خلال المباراة التى أقيمت يوم 6 أكتوبر.

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