رومانيولي يعبث بأعصاب الميلانيستا

أنهى فريق ميلان مباراته المؤجلة أمام جنوى بفوز مثير، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي

سوسو افتتح التسجيل للميلان عن طريق تسديدة قوية لم يستطع حارس جنوى صدها، لكن القائد رومانيولي قدم لجنوى هدية بهدف بالخطأ في مرماه ليتعقد وضع ميلان أكثر في الدقائق المتبقية من المباراة

لكن رومانيولي نفسه عاد وأصلح الخطأ وسجل هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع، ليصعد بميلان إلى المركز الرابع وحصد نقاط متساوية مع لاتسيو الذي أصبح في المركز الخامس بفارق الأهداف

وتطمح كتيبة جاتوزو أن تصل إلى هدفها المتمثل بالمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل، خصوصا وأن الفريق يؤدي أداءً جيدا جدا في الدوري

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