اخبار الرياضة

تعاقدات جديدة للنجمة.. والعين على الصعود

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت إدارة نادي النجمة مشروعها لإعادة بناء فريقها الأول لكرة القدم وذلك من خلال إبرام تعاقدات جديدة مع عدد من اللاعبين الشباب.

ومن أبرز اللاعبين الذين تم التعاقد معهم: عمر الحاسي وأحمد الشابي ومحمد الشلماني قادمين من الهلال وعبدالحكيم المسلاتي قادماً من الأنوار وعبدالقادر السيد وأسامة البركي وعبدالرحمن الورفلي وحسن جبارة قادمين من بنغازي الجديدة، ومن رفيق اللاعب وحسام الضبع، إضافة إلى وسالم كشلاف قادماً من نجوم السلماني وكذلك آواب الشريف قادماً من الوحدة العربية.

كما جدد النادي النجماوي عقود لاعبيه منذر الفيتوري وعلي صالح وحميد صهد، بالإضافة للتعاقد مع لاعبي الأواسط بالنادي أحمد المنصوري وآسر الورفلي وعبدالرحمن نبوس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك