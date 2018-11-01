تعاقدات جديدة للنجمة.. والعين على الصعود

باشرت إدارة نادي النجمة مشروعها لإعادة بناء فريقها الأول لكرة القدم وذلك من خلال إبرام تعاقدات جديدة مع عدد من اللاعبين الشباب.

ومن أبرز اللاعبين الذين تم التعاقد معهم: عمر الحاسي وأحمد الشابي ومحمد الشلماني قادمين من الهلال وعبدالحكيم المسلاتي قادماً من الأنوار وعبدالقادر السيد وأسامة البركي وعبدالرحمن الورفلي وحسن جبارة قادمين من بنغازي الجديدة، ومن رفيق اللاعب وحسام الضبع، إضافة إلى وسالم كشلاف قادماً من نجوم السلماني وكذلك آواب الشريف قادماً من الوحدة العربية.

كما جدد النادي النجماوي عقود لاعبيه منذر الفيتوري وعلي صالح وحميد صهد، بالإضافة للتعاقد مع لاعبي الأواسط بالنادي أحمد المنصوري وآسر الورفلي وعبدالرحمن نبوس.

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