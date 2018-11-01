الإصابات تعصف بالترجي والأهلي قبل النهائي الأفريقي

تتجه أنظار محبي كرة القدم العربية والأفريقية يوم الجمعة المقبل نحو ملعب برج العرب في الإسكندرية؛ لمتابعة ذهاب النهائي المرتقب بين الأهلي المصري والترجّي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

ولكن يبدو أنّ المتعة لن تكتمل بغياب أسماء مؤثرة من الطرفين، فبعد أن أعلن مدرّب الأهلي قائمته التي شهدت غياب النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق القاهري وأحد أبرز نجومه، شرب الترجّي من الكأس نفسها بعد أن شهدت الحصة التدريبية في الإسكندرية، إصابة مهاجم الفريق هيثم الجويني، كما أن أيمن بن محمد الظهير الأيسر للفريق التونسي لم يكمل الحصة التدريبية ليلة البارحة.

هذا وسيُجري الفريقين آخر تدريب لهما اليوم قبل أن يتواجها مساء الغد في ذهاب النهائي الأفريقي، فبأيّ حال سيظهر هذا الديربي العربي الأفريقي ؟

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