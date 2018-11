رئيس اتحاد الكرة يترأس لجنة تنظيم بطولة شمال إفريقيا

المتوسط:

توجه رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري إلى تونس لرئاسة عدد من اجتماعات اتحاد شمال إفريقيا التي ستُعقد على هامش بطولة اتحاد شمال إفريقيا لمنتخبات تحت 15 عاما بمشاركة كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والتي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر الجاري بتونس العاصمة.

ويترأس رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري جمال الجعفري الاجتماع الخاص باللجنة الفنية للمدراء الفنيين باتحادات شمال إفريقيا وأيضا اجتماع مدراء الإدارات المالية باتحادات شمال إفريقيا وذلك في إطار التجهيزات الخاصة بتوليه مهمة رئاسة الاتحاد هذا الشهر .

كما يترأس الجعفري الاجتماع الفني للبطولة الذي سيقام يوم غد الجمعة باعتباره رئيس لجنة التنظيم للبطولة.

يُذكر أن هذه الدورة التي ستقام في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات أيام 3 و5 و7 تأتي هذه الدورة ضمن برامج اتحاد شمال إفريقيا لتجهيز منتخبات المنطقة لمختلف الاستحقاقات القادمة.

