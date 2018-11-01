نِهائي أفريقيا.. الترجي للثأر والأهلي لتأكيد الزعامة

وصلت البطولة الأغلى في القارة السمراء لآخر مراحلها كاشفة النقاب عن ثنائي النهائي العربيين الأهلي المصري والترجي التونسي، وستكون القمة العربية الـ13 في تاريخ المسابقة.

ستجري مباراة الذهاب المرتقبة في الساعات القادمة على ملعب برج العرب في الاسكندرية أمام 60 ألف متفرج مصري.

ويسعى نادي القرن صاحب الثماني ألقاب في الجراب، بكل عزم لاقتلاع النجمة التاسعة ومواصلة التربع على عرش القارة وتخطي بداية تعتبر غير موفقة في الموسم بعد تلقي دفاعه 17 هدفا سواء في البطولة المحلية أو خارجها.

في المقابل يستعد غول أفريقيا لهذا الحدث الأبرز، وفي البال بطولة ضاعت منه على يد نفس الخصم عام 2012، وسيناضل أبناء العاصمة التونسية لاسترجاعها ورفع حصيلة البطولات إلى 3 رغم ما يعيشه الترجي أيضا في البطولة المحلية، إذ تلقت شباكه ثلاثة أهداف في أربع مباريات.

الوضعية الآنية للغريمين لن تشكل حجرة عثر بالنسبة لهما، فالغاية أكبر من الظروف ويجب استعمال كل الوسائل الرياضية للوصول إلى قمة القارة السمراء.

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