الأهلي ببنغازي يدعو لاستقالة المكتب التنفيذي باتحاد كرة القدم

بنغازي-العنوان

أعلن النادي الأهلي بنغازي، اليوم الخميس، تضامنه مع أندية الدوري الممتاز في المنطقة الغربية وما أسفرت عنه اجتماعاتها وتصعيدهم للموقف إزاء المكتب التنفيذي للاتحاد اللي لكرة القدم واجرائه لقرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد (عنوة)، إضافة إلى القرارات الفردية والعشوائية من تصعيد للفرق وهبوطها وتخبط المكتب ورئيسه في قرارات تنظيم المسابقة ومواعيدها.

ودعا الأهلي، في بيان، إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، واستقالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

كما طالب بتجهيز وصيانة معلب شهداء بنينا قبل بدء المسابقات المحلية.



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