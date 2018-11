المتوسط:

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة في فريق “بيراميدز” المصري، “أن شقيقه حسام حسن تلقى عرضاً لتدريب المنتخب الليبي خلال الآونة الأخيرة”.

وأكمل حسن، خلال تصريحات تليفزيونية له، “أنه أثناء تولي حسام حسن المسئولية الفنية في النادي المصري تلقى عرضاً لتدريب المنتخب الليبي الأول لكرة القدم”.

وأضاف حسن، ” حسام حسن رفض تدريب المنتخب الليبي بسبب انشغاله مع فريق المصري بمباراتي الدور قبل النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

The post إبراهيم حسن : لهذا رفض حسام حسن تدريب المنتخب الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية