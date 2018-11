المتوسط:

تفوق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على فريق خليج سرت، أمس الخميس، بنتيجة هدفين دون مقابل في مباراة ودية أقيمت بملعب عبدالرحمن أبوالشواشي وسط حضور غفير للجماهير الاتحادية.

جاءت أهداف الاتحاد في الشوط الثاني عن طريق اللاعب عبدالعاطي العباسي بعد ان تلاعب بدفاع الخليج وسدد بطريقة رائعة.

ومن كرة ثابته استطاع المهاجم سالم روما من تسجيل الهدف الثاني لتنتهي المباراة بتفوق الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء.

