الكشف عن قائمة فرسان المتوسط أمام السيشل

أعلن الجهاز الفني أخيرا عن قائمة فرسان المتوسط التي ستواجه السيشل في الجولة الخامسة من تصفيات الكان.

القائمة لم تشهد أي إضافات أو غياب ممن لعب مباراتي نيجيريا ذهابا وإيابا، باستثناء عودة المهدي المصري، واعتمد العيساوي وباني في دعوتهما على المجموعة ذاتها المطعمة بستة محترفين وهم سند الورفلي ومحمد المنير والمعتصم المصراتي، بالإضافة إلى حمدو وصولة، وكذلك المتألق في أميركا إسماعيل التاجوري.

وسيكون التجمع في تونس قبل 5 أيام من المباراة حيث سسيطلق العيساوي وباني جدوله التحضيري للمباراة قبل رحلة طويلة ستمر على محطة أو محطتين قبل الهبوط هناك في السيشل، حيث لا بديل عن النقاط الثلاث.

ولكن يبقى التنسيق هاجسا متواصلا لدى كل المتابعين للمنتخب الوطني، خصوصا بعد السفر المتأخر لجنوب أفريقيا، وتأثير ذلك على نتيجتي المباراتين، بالإضافة إلى الحالة النفسية التي تعد محل شك في هذه المرحلة لكثرة تخبطاتها محليا.

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