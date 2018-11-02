النصر يتعادل مع الصداقة في سابع مبارياته الودية

تعادل النصر حامل لقب الدوري مع الصداقة سلبياً في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا، في إطار تحضيرات الفريقين لانطلاق الدوري الممتاز، وخوض النصر مواجهة السوبر أمام الاتحاد.

وشهدت المباراة إضاعة لاعبي الفريقين عدداً من الفرص المحققة، أبرزها للاعب النصر “عمر بوخريص” ليصدها الحارس “جمعة اقطيط”، إلى جانب إضاعة “خالد مجدي” و”فراس شليق” عددا من الفرص الأخرى، وشهدت المباراة إصابة لاعب النصر “أسامة البدوي” لإصابة قوية خرج على أثرها من المباراة.

وكان النصر بقيادة المدرب “فوزي العيساوي” قد خاض قبل هذه المواجهة 6 مباريات تحضيرية، حيث سجّل الانتصار في 5 منها أمام الوحدة العربية ووفاق اجدابيا والصقور والأنوار والمجاهد، فيما تعادل مع بنغازي الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية