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النصر يتعادل مع الصداقة في سابع مبارياته الودية

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل النصر حامل لقب الدوري مع الصداقة سلبياً في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا، في إطار تحضيرات الفريقين لانطلاق الدوري الممتاز، وخوض النصر مواجهة السوبر أمام الاتحاد.

وشهدت المباراة إضاعة لاعبي الفريقين عدداً من الفرص المحققة، أبرزها للاعب النصر “عمر بوخريص” ليصدها الحارس “جمعة اقطيط”، إلى جانب إضاعة “خالد مجدي” و”فراس شليق” عددا من الفرص الأخرى، وشهدت المباراة إصابة لاعب النصر “أسامة البدوي” لإصابة قوية خرج على أثرها من المباراة.

وكان النصر بقيادة المدرب “فوزي العيساوي” قد خاض قبل هذه المواجهة 6 مباريات تحضيرية، حيث سجّل الانتصار في 5 منها أمام الوحدة العربية ووفاق اجدابيا والصقور والأنوار والمجاهد، فيما تعادل مع بنغازي الجديدة.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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