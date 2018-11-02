سحب قرعة بطولة شمال أفريقيا للناشئين

سُحبت في العاصمة التونسية قرعة بطولة شمال أفريقيا للناشئين، التي تضم منتخبات تونس المستضيفة والمغرب والجزائر، إضافة إلى منتخبنا الوطني تحت 15 عاماً.

وأوقعت القرعة أولى مواجهات منتخبنا الوطني أمام المنتخب الجزائري في ثاني مباريات اليوم الأول للبطولة، وستنطلق البطولة مساء السبت بمواجهة الافتتاح التي ستجمع بين المنتخب التونسي صاحب الأرض والجمهور أمام المنتخب المغربي، ويلتقي منتخبنا الوطني في ثاني مبارياته في البطولة الإثنين المقبل أمام تونس، قبل أن يواجه منتخب المغرب في آخر مبارياته بالبطولة الأربعاء المقبل.

ويواصل المنتخب الوطني تحت 15 عاماً تحضيراته بقيادة المدرب محمد العنقار قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

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