فالفيردي يتحدث عن مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو

أعلن إرنستو فالفيردى المدير الفني لفريق برشلونة قائمة البلوجرانا المستدعاة لمواجهة رايو فاليكانو المقرر إقامتها في العاشرة إلا ربع مساء الغد، ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وضمت قائمة برشلونة 18 لاعبًا وشهدت غياب كل من ميسي وفيرمايلين للإصابة بجانب مالكوم ودينيس سواريز لأسباب فنية، وجاءت كالتالي..

عقد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مباراة رايو فاليكانو غدا، وقال: “المنافس غدا نكن له كل الاحترام، لأنه عندما تعتقد أنك تلعب ضد فريق ضعيف تواجه أكبر المشاكل, نحن نلعب غداً من أجل النقاط الثلاث.”

وأوضح مدرب برشلونة قائلا: ” أفترض أن رايو فاليكانو فريقا يتميز بشخصية أمام منافسيه كما يمتلك لاعبين ماهرين ويجب أن نكون حذرين للغاية، يجب علينا تحقيق أقصى استفادة ونحصد النقاط الثلاث لكن الأمر سيكون معقدًا.”

وأشار فالفيردى إلى أن مباراة ليجانيس التي خسرها الفريق هي درس مهم للغاية له وللاعبيه ويتم التذكير بها باستمرار للاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها الفريق.

وعن غياب ميسي قال: “طريقة لعب الفريق لا تجعلني اشكك في ليو ميسي, لدي أفضل اللاعبين وميسي يفعل أشياء غير طبيعية من أجلنا لكنه يحتاج الوقت وثقوا بي, ميسي يحتاج الراحة.. وعندما يعود سنكون فريقاً أقوى.”

ويحتل برشلونة قمة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ألافيس الوصيف، ويأتي رايو فاليكانو في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.

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