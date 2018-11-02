البكباك : المنتخب مسألة قومية وطرقنا جميع الأبواب

اعتبر رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك أن ما يحدث مع المنتخب هو مشكلة قومية وعلى الجميع التدخل، مؤكدا في الوقت ذاته أن الميزانية التي منحت للاتحاد كافية لتسيير مسابقات هذا الموسم، ولكن لو تم حتى التفكير فقط في المنتخب فإن ذلك سيؤدي الى استنزاف الميزانية بشكل كلي.

كما أكد أن المنتخب وإلادارة واللاعبين لن يطالبوا الدولة بمضروف شخصي في أثناء خوض مباراة المنتخب بل هم يطالبون فقط بتوفير الأساسيات كنفقات التنقل والإقامة واشتراكات البطولات.

وأشاد البكباك بمستوى لاعبي الكرة الطائرة، مؤكدا أن أي شخص يمكنه الاستمرار مع هؤلاء اللاعبين نظرا لما يملكونه من مهارات وموهبة.

وقال رئيس الاتحاد إنه طرق الأبواب عدة مرات بغية الحصول على الدعم المالي للمنتخب الوطني ولكن دون جدوى.

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