صولة لـ218 : برنامج المنتخب جاهز لمواجهة السيشل

قال المدير الإداري للمنتخب الوطني سالم صولة إن فرسان المتوسط سيتجمعون يوم الحادي عشر من هذا الشهر وأنهم سيصلون السيشل يوم الرابع عشر من الشهر الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من المباراة، وأضاف أن المنتخب سيواجه البلد المضيف على ملعب ذي عشب اصطناعي وأن المباراة ستدور في تمام الساعة الرابعة بتوقيت السيشل

وعن تشكيلة المنتخب وعدم اختلافها عن سابقتها التي وضعها عادل عمروش فأكد صولة أن ضيق الوقت كان حائلا بين المدرب فوزي العيساوي واختيار أسماء أكثر للقائمة.

كما تطرق صولة لعودة حمدو المصري التي رأى أنّها ستضيف كثيرا للمنتخب في وقت تأسف فيه على غياب أحمد بن علي، موجها في الوقت ذاته الدعوة لبن علي لحضور مباراة السيشل إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك نظرا لما يملكه اللاعب من عقلية احترافية وبإمكانه تقديم الدعم المعنوي لزملائه قبل المباراة

في ختام حديثه تمنى صولة أن تهدأ الأمور بين الأندية واتحاد الكرة وأن يعود الدوري الممتاز لأن ذلك سيسهم في ارتفاع أداء المنتخب.

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