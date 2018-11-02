كوريا تحرم جانغ من المنتخب مدى الحياة

عوقب جانغ هيون سوو مدافع كوريا الجنوبية بحرمانه من تمثيل منتخب بلاده لكرة القدم مدى الحياة إضافة إلى تغريمه 30 مليون وون (حوالي 26 ألف دولار) بسبب اكتشاف تزويره سجلات تتعلق بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية. ويتعين على كل الرجال القادرين في كوريا الجنوبية قضاء حوالي عامين في الخدمة العسكرية لكن يمكن للرياضيين الحصول على إعفاء في حال الفوز بميدالية أولمبية أو ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

وفي حال الحصول على الإعفاء يتعين قضاء أربعة أسابيع في معسكر تدريبي وأكثر من 500 ساعة في خدمة المجتمع على مدار ثلاث سنوات، واعترف جانغ، الذي خاض 58 مباراة دولية وفاز بذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2014 بتقديم سجلات خاطئة حول تفاصيل عدد ساعات خدمة المجتمع.

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