منتخب الناشئين يقصّ شريط مبارياته ببطولة شمال أفريقيا

يفتتح منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين مشاركته في بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات تحت خمسة عشر عاماً؛ بمواجهة الجزائر مساء اليوم على ملعب الكرم بالعاصمة التونسية.

سيخوض المنتخب الوطني بقيادة مدربه محمد العنقار ثلاث مباريات، يفتتحها مساء اليوم بلقاء نظيره الجزائري، قبل أن يخوض يوم الاثنين المقبل ثاني لقاءاته أمام صاحب الأرض المنتخب التونسي، ويختتم المنافسات بملاقاة نظيره المغربي الأربعاء المقبل.

وكان من المفترض أيضاً مشاركة المنتخب المصري في البطولة، لكنه اعتذر لتكون المشاركة لأربعة منتخبات فقط.

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