تتسارع وتتنافس الدول على استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، في العام 2030، في الذكرى المئوية الأولى لانطلاق البطولة، من خلال تقديم ملفات مشتركة، آخرها أربع دول من البلقان.

حيث أعلن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف أن بلغاريا واليونان وصربيا ورومانيا تدرس التقدم بعرض مشترك لتنظيم مونديال 2030.

كما قال بوريسوف في مؤتمر صحفي مشترك عقب قمة رباعية بين بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا في مدينة فارنا البلغارية المطلة على البحر الأسود:

“أعتقد أنه يجدر بنا دراسة مقترح رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس”.

هذا وقال المغرب، الذي خاض خمس محاولات لم يكتب لها النجاح للفوز بحق تنظيم كأس العالم ومن بينها نسخة 2026، إنه سيسعى أيضاً لتنظيم نسخة 2030، وتفكر الجزائر وتونس أيضا في الانضمام إليه لتقديم عرض مشترك عن شمال إفريقيا.

وبدوره، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عزمه اجراء دراسة جدوى لتقديم عرض مشترك لاستضافة مونديال 2030، مع إيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز، حيث قال الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم إنه سيدرس الأمر مع هذه الدول.

من جهة أخرى كشفت أمريكا الجنوبية عن ملف ثلاثي يتضمن الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي لاستضافة نسخة 2030 لكأس العالم، التي ستتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة أول نسخة لكأس العالم في الأوروغواي في 1930.

ومن المقرر أن تستضيف قطر نهايات بطولة كأس العالم 2022، بينما حصلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على شرف تنظيم مونديال 2026.

The post ملف مُشترك يجمع المغرب وتونس والجزائر لاستضافة كأس العالم 2030 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا